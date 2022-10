Nachgiebigkeit vergrößert den Appetit Putins nur weiterhin

Main-Tauber-Kreis. „Das Thema könnte nicht aktueller sein, umso wichtiger ist es, dass wir uns differenziert mit ihm auseinandersetzen.“ Diese Einschätzung des Vorsitzenden der Europa-Union, Kreisverband Main-Tauber/Hohenlohe, Dr. Ulrich Derpa, teilten auch die etwa 50 Gäste, die am Vorabend der Annexion der besetzten ukrainischen Gebiete in das Tagungshotel „Das Bischof“ in die Kreisstadt gekommen waren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dort fand die gemeinsame informationspolitische Vortragsreihe zum Ukraine-Krieg der Europa-Union und der Gesellschaft für Sicherheitspolitik,Sektion Taubertal (GSP), ihre Fortsetzung. Unter dem Titel „Das postsowjetische traumatische Selbstverständnis Putins – Wohin steuert die ehemalige Weltmacht Russland?“ stand an dem Abend die kritische Auseinandersetzung mit dem russischen Präsidenten im Fokus. Der Referent, Bürgermeister a.D. Fredo Endres, lenkte die Aufmerksamkeit zunächst auf die historischen Zusammenhänge.

Anspruch auf Führungsrolle

„Russland fühlt sich seit 1991 als Verlierer des Friedens.“ Es habe nie seinen Anspruch auf eine Führungsrolle in der Welt aufgegeben und sich mit dem Status einer Regionalmacht zufriedengeben können – vor allem nicht Putin, so Fredo Endres. Gerade mit Blick auf den russischen Präsidenten fand der Referent deutliche Worte: „Es ist letztlich Putins Krieg. Es nützt nichts, Putin mit Nachgiebigkeit besänftigen zu wollen. Das vergrößerte stets seinen Appetit.“

Mehr zum Thema Nach den Scheinreferenden Annexionen im Krieg gegen Ukraine: Was Russland jetzt vorhat Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Annexionen Putin macht die Welt gefährlicher Mehr erfahren

Trotz alledem sieht er auch das Erfordernis der westlichen Demokratien, politikfähig zu blieben. Langfristig sei eine tragfähige Sicherheitsarchitektur in Europa und dem Nahen Osten ohne Russland nicht realisierbar. Ein Hoffnungsschimmer könne dafür auch die jahrhundertelange gesellschaftliche Nähe und die engen historisch-kulturellen Beziehungen zwischen Russland und den westlichen Länder sein.

In diesem Moment nickte so mancher im Raum, denn nicht nur Endres, der für die Europäische Union Projekte in Osteuropa betreut hat, verfügt über zahlreiche persönliche Verbindungen nach Russland. Aktuell leide dieses Russland jedoch und verschlechtere durch den brutalen Angriffskrieg auf die Ukraine seine eigene Zukunftsperspektive tagtäglich, schloss Endres ab.

Viele Facetten beleuchtet

Wie wichtig es ist, unterschiedliche Facetten des Themas zu diskutieren, zeigte sich in der anschließenden Gesprächsrunde, an der sich auch eine Soldatin der Bundeswehr beteiligte. „Das ist genau das, was wir mit diesen Veranstaltungsformaten beabsichtigen,“ unterstrich Wolfgang Krayer, Vorsitzender des GSP Sektion Taubertal: „Einen respektvollen und fundierten Austausch über sicherheitspolitisch relevante Themen mit allen direkt und indirekt beteiligten Personen.“