Langjähriger Dirigent Alexander Weber verabschiedet

Tauberrettersheim. Ganz im Zeichen der Verabschiedung des langjährigen Dirigenten Alexander Weber stand die Generalversammlung des Männergesangvereins Liederkranz 1890 Tauberrettersheim.

Der Weikersheimer war über 18 Jahre Chorleiter. Zu seinen großen Verdiensten zählt vor allem die Belebung und Verjüngung des aktiven Chorlebens. In diesem Zusammenhang ist vor allem die Neugründung des Projektchores „Tauberstimmen“ 2017 zu erwähnen. Unter seiner Leitung wuchs und reifte der junge Chor und konnte musikalische Darbietungen bei Liederabenden und Adventskonzerten mit einbringen, wie Vorsitzender Burkard Kutschera hervorhob.

Der Dank des scheidenden Chorleiters galt allen Sängern, die zu einer guten Kameradschaft und vor allem zur gegenseitigen Wertschätzung beigetragen haben.

Zuvor berichtete Schriftführer Stefan Nörpel über das vergangene Jahr und lobt das Engagement der Mitglieder. Kassierer Egid Löber stellte den Kassenbericht vor, der aufzeigte, dass der Männerchor sehr sparsam war.

Vorsitzender Kutschera beleuchtete die Aktivitäten und nannte als „Highlights“ die Beteiligung am Chorkonzert Hohenlohe in Weikersheim vor der Tauberphilharmonie sowie einen Liederabend in Aub und das traditionelle Adventskonzert in der St. Vitus Kirche.

Bürgermeisterin Karin Fries lobte die Aktivität des „Liederkranzes“ und nahm die Entlastung des Vorstands vor. Die Neuwahlen brachten keinerlei Veränderungen.

Zu den dringlichsten Aufgaben für die nahe Zukunft zählt der Abteilungsleiter der Tauberstimmen, Alexander Hanft, die intensive Suche nach einem Chorleiter. Stolz zeigte er sich darüber, dass trotz aller Schwierigkeiten wieder neue Sängerinnen und Sänger gefunden werden konnten.