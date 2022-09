Hoher Nährstoffgehalt, unendliche Einsatzmöglichkeiten

Main-Tauber-Kreis. Traditionell wird am ersten Sonntag im Oktober Erntedank gefeiert. „Dies ist ein guter Zeitpunkt, um sich über den Wert regionaler Lebensmittel und die Leistungen der heimischen Landwirtschaft bewusst zu werden“, sagt die Leiterin des Landwirtschaftsamtes im Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Jennifer Düchs.

Zur Serie: „Regionale Lebensmittel sind wertvoll“ Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg ruft vom 29. September bis 23. Oktober landesweit zu Erntedankwochen auf. Fast zeitgleich organisiert die MBW Marketinggesellschaft mit den Verbänden des ökologischen Landbaus Baden-Württemberg, den Landwirtschaftsverbänden Baden-Württemberg und dem Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) sowie den Bio-Musterregionen vor Ort dieses Jahr die „Öko-Aktionswochen Baden-Württemberg“, die vom 19. September bis 30. Oktober stattfinden. In diesem Rahmen gibt das Sachgebiet Ernährung und Hauswirtschaft am Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis in Kooperation mit der Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis in einer fünfteiligen, wöchentlichen Serie Anstöße und Anregungen zu wertvollen, regionalen Lebensmitteln.

Im Rahmen der landesweiten Aktion „Gutes Essen Erntedank“ stellt das Landwirtschaftsamt in den nächsten fünf Wochen in der Serie „Regionale Lebensmittel sind wertvoll“ wöchentlich ein regionales und saisonales Lebensmittel in den Fokus, um dessen besonderen Wert hervorzuheben.

Die Reihe beginnt mit der Kartoffel. Sie ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel weltweit. Vor rund 500 Jahren hat sie den Weg aus den Anden nach Europa gefunden und nach und nach ihren Siegeszug, vor allem in der deutschen Küche, angetreten. Zunächst nur wegen ihrer schönen Blüten angebaut, wurde sie im 17. Jahrhundert unter Friedrich dem Großen zu einem geschätzten Lebensmittel mit hohem Nährwert.

Ihr herausragenden Inhaltsstoffe sind Stärke, hochwertiges Eiweiß und Vitamin C sowie die Mineralstoffe Kalium und Magnesium. Mit nur 70 Kilokalorien pro 100 Gramm gehört die Kartoffel zu den energiearmen Lebensmitteln, verfügt aber über einen hohen Nährstoffgehalt. Heute verzehrt jeder Deutsche etwa 57 Kilogramm der Knolle pro Jahr.

So vielfältig der Nährstoffgehalt der Kartoffel ist, so unendlich sind ihre Einsatzmöglichkeiten in Küche und Haushalt. Egal ob für pikante oder süße Rezepte, ob zum Soßen binden oder für den „Kartoffeldruck“ – die Kartoffel ist ein echter Tausendsassa. Für die Verwendung der Kartoffeln in Rezepten können sich Verbraucherinnen und Verbraucher an den deklarierten Kocheigenschaften orientieren. Festkochende Sorten eignen sich hervorragend für Kartoffelsalate und als Pell- oder Salzkartoffeln, mehligkochende dagegen sind eher für die Zubereitung von Pürees und Suppen zu empfehlen. Mit mancher Sorte kann man „sein blaues Wunder“ erleben, denn farbige, rosa bis violette Sorten mit klingenden Namen wie „Blauer Schwede“, „Vitelotte“ oder „Rosa Emmalie“ sind voll im Trend und peppen die Küche nicht nur farblich auf.

„Am besten Sie fragen direkt beim Landwirt vor Ort nach altbewährten oder neuen Sorten, und im Idealfall gibt es noch ein geling-sicheres Rezept dazu“, rät der Regionalmanager der Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis, Stefan Fiedler. lra