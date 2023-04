Ursache für Feuer in Elsenfeld war technischer Defekt

Elsenfeld. Die Ursache für einen Hausbrand am Sonntag (16. April 2023) in Elsenfeld (Landkreis Miltenberg), der auf vier angrenzende Häuser übergegriffen hatte (wir berichteten), liegt den Ermittlungserkenntnissen der Kripo Aschaffenburg nach in einem technischen Defekt eines Haushaltsgeräts.

Die Brandermittler der Kriminalpolizei Aschaffenburg hatten noch am gleichen Tag die Ermittlungen übernommen. Zwischenzeitlich konnten sie die Ursache für das Feuer ausmachen. Der Brand dürfte den aktuellen Erkenntnissen nach aufgrund eines Defekts eines elektrischen Haushaltsgeräts im Erdgeschoss ausgebrochen sein. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht abschließend geklärt.