Schlüsseldienst kassiert in Alzenau 650 Euro

Alzenau. Ein Schlüsseldienst hat am Dienstag in Alzenau (Landkreis Aschaffenburg) offensichtlich die Notlage eines 62-Jährigen ausgenutzt. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit. Da dem Geschädigten eine Rechnung über mehrere hundert Euro präsentiert wurde, ermittelt die Alzenauer Polizei nun wegen Betrugs.

Der 62-Jährige konnte am Dienstagabend seine Wohnungstür nicht mehr öffnen und suchte daraufhin im Internet nach einem Schlüsseldienst. Er landete telefonisch bei einer Zentrale in Nordrhein-Westfalen, die nach rund 45 Minuten zwei Mitarbeiter zur Wohnadresse des Mannes schickte. Diese öffneten die Tür nach Angaben des Geschädigten unprofessionell und stellten dem Mann in der Folge eine Rechnung von 650 Euro, welche per EC-Terminal direkt kassiert wurde. Die Alzenauer Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich eines Betrugs aufgenommen.