Bankangestellte in Aschaffenburg verhindert zweite Geldübergabe

Aschaffenburg. Dreiste Telefonbetrüger haben in Aschaffenburg erneut eine Seniorin getäuscht, die in der Folge eine hohe Geldsumme und Wertgegenstände an einen unbekannten Abholer übergab. Eine zweite Geldübergabe konnte durch eine aufmerksame Bankangestellte verhindert werden. Die Kripo Würzburg ermittelt und suucht Zeugen.

Die Rentnerin ist einer gängigen Masche zum Opfer gefallen, bei der sich Anrufer als Staatsbedienstete wie Polizeibeamte ausgeben und einen Verkehrsunfall vortäuschen. Im vorliegenden Fall soll die Tochter der Angerufenen einen Unfall verursacht haben, bei dem eine Schwangere getötet worden sei. Um eine Gefängnisstrafe ihrer Angehörigen zu vermeiden, sollte die Seniorin eine hohe Kaution aufbringen. Sie ahnte dabei nicht, dass sie Betrügern aufgesessen war und übergab eine hohe Geldsumme und Wertgegenstände an einen Unbekannten.

Als es zu einer weiteren Forderung kam, wollte die Seniorin Geld bei ihrer Bank abheben. Glücklicherweise erkannte eine aufmerksame Bankmitarbeiterin den Betrugsfall und konnte so eine weitere Übergabe verhindern.