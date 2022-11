Als Walter Ruf das Büro der Fränkischen Nachrichten in der Maingasse in Wertheim betritt, guckt er sehr genau hin, wie viele Stufen er dafür steigen muss. „Geht noch, aber .. .“, sagt er und lacht. Ruf wird in Kürze gemeinsam mit Alexander Gebhard unterwegs sein, und Einzelhandelsgeschäfte in der Innenstadt auf ihre „Seniorenfreundlichkeit“ überprüfen.

Stufen in ein Geschäft sind für

