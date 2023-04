Wertheimer Stadtbuslinie 976 zum Bettinger Almosenberg verlängert

Wertheim. Ab Mai gibt es wieder eine Busverbindung zwischen der Innenstadt und dem „Wertheim Village“ in Bettingen. Dazu wird die bestehende Stadtbuslinie 976 (Wertheim – Hofgarten) bis zum „Almosenberg“ verlängert. Dort fährt der Bus bis zur neu eingerichteten Haltestelle direkt am Eingang des Einkaufszentrums. „Die Anbindung des Gewerbegebiets ,Almosenberg’ an das öffentliche Nahverkehrsnetz wird damit weiter verbessert“, heißt es in der Mitteilung der Stadt Wertheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die Entwicklung des Gewerbegebiets Almosenberg war in den letzten Jahren sehr erfolgreich. Mehrere bedeutende Unternehmen haben sich angesiedelt und eine beachtliche Anzahl von Arbeitsplätzen geschaffen“, so Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez. Das von der Stadt Wertheim erarbeitete ÖPNV-Konzept solle die Attraktivität des Standorts „Almosenberg“ für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer steigern sowie Anwohnern und Touristen der Transfer zwischen Innenstadt und dem Einkaufszentrum erleichtern.

Ab Dienstag, 2. Mai, fährt die Stadtbuslinie 976 montags bis freitags um 9.10 Uhr, 11.10 Uhr, 14.10 Uhr und 20.20 Uhr vom Busbahnhof (ZOB) bis zur neuen Haltestelle „Wertheim Village“. In die andere Richtung geht es um 9.26 Uhr, 11.26 Uhr, 14.26 Uhr und 20.36 Uhr. Samstags fährt die Linie 976 um 9.10 Uhr, 11.10 Uhr, 13.10 Uhr, 15.10 Uhr und 20.20 Uhr von Wertheim ZOB bis zur Haltestelle „Wertheim Village“. In die Innenstadt kommen die Fahrgäste um 9.26 Uhr, 11.26 Uhr, 13.26 Uhr, 15.26 Uhr und 20.36 Uhr. Die ausgeweitete Stadtbuslinie 976 fährt alle Haltestellen auf der Strecke zwischen der Innenstadt und dem Almosenberg an, betonen die Verantwortlichen. Damit führen ab 2. Mai drei Buslinien über den „Almosenberg“. An Schultagen sind es 21 Fahrten in beide Richtungen. An Ferientagen wird der „Almosenberg“ täglich 16 Mal angesteuert, in umgekehrter Richtung 17 Mal. Samstags steht der „Almosenberg“ neun Mal im Busfahrplan, zurück zur Stadt geht es acht Mal. Vor allem in den Ferien, an Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen ergänzt das Ruftaxi das Angebot der Buslinien.

Das Konzept zur verbesserten Anbindung des „Almosenbergs“ hat die Wirtschaftsförderung der Stadt Wertheim mit der Verkehrsbehörde, dem Landratsamt Main-Tauber-Kreis als Träger des ÖPNV, und der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber entwickelt sowie mit den „Wertheim Village“-Verantwortlichen abgestimmt. Die Kosten für die zusätzlichen Fahrten trägt die Stadt Wertheim. „Diese werden aber vollständig durch Marketingzuschüsse des ,Wertheim Village’ gedeckt“, betont die Verwaltung.