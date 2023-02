Wertheimer Saatgutfestival trägt zum Erhalt der Sortenvielfalt bei

Wertheim. Nach der pandemiebedingten Pause kommt das Wertheimer Saatgutfestival am Sonntag, 26. Februar, zurück in die Main-Tauber-Halle. Auf vielfachen Wunsch hat man die Veranstaltung erstmals nicht an den Wertheimer Ostermarkt gekoppelt, heißt es in der Ankündigung der Stadtverwaltung. Die Ausstellung rund um die Themen Pflanzen, Saatgut, kulinarischer Genuss und Nachhaltigkeit ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Gemeinsam mit den Ausstellern will die Stadt Wertheim auf den schleichenden Verlust der Sortenvielfalt im Kulturpflanzenbereich aufmerksam machen und durch den aktiven Verkauf und Tausch von Saatgut einen Kontrapunkt setzen.

Beim vierten Wertheimer Saatgutfestival präsentieren die Aussteller eine bunte Vielfalt von Saaten verschiedener Kulturpflanzenarten. Mehrere Hundert Sorten können direkt vor Ort erworben werden. Außerdem gibt es ein kleines Sortiment an Jungpflanzen und getopften Pflanzen. Außerdem können die Besucherinnen und Besucher an einem Tisch mitgebrachtes Saatgut verschenken oder mit anderen tauschen.

Auch der Gaumen soll von der Vielfalt der Genusspflanzen angeregt werden. Verschiedene Anbieter regionaler Kulinarik versorgen die Interessierten und informieren über ihre Produkte. Das Catering- und Metzgereiunternehmen „Genusswerk Traub“ aus Remlingen bietet einen Mittagstisch an. Aber auch der kleine Hunger kann in der Main-Tauber-Halle gestillt werden. Für eine Kaffee- und Kuchentafel mit Fairtrade-Kaffee und eine Auswahl selbst gebackener Kuchen sorgt die Jugendabteilung des FC Eichel.

Abgerundet wird der Ausstellerkreis nach Angaben der Verantwortlichen durch weitere regionale Naturprodukte und Stände zu inhaltlich verwandten Themen, darunter Korb- und Flechtwaren, Bücher und Informationen zu Themen wie Saatgutvielfalt, Gärtnerei, Imkerei, giftfreie Landwirtschaft, Permakultur, Naturerlebnis, Naturkosmetik sowie naturnahes Grünflächenmanagement.

Passend zum Thema Korb- und Flechtwaren gibt das Grafschaftsmuseum Wertheim mit einigen Exponaten einen kleinen Vorgeschmack auf seine im Juni beginnende Ausstellung „Faszination Flechtwerk – von Hutzelreuse, Hut und Kötze“.

Weitere Auskunft zum Saatgutfestival erteilt vom Organisationsteam Kathleen Nitschel, Telefon: 09342/301-491, E-Mail: kathleen.nitschel@wertheim.de, sowie der Umweltbeauftragte der Stadt Wertheim Jens Rögener, Telefon 09342/301-477, E-Mail: jens.roegener@wertheim.de. Kurzfristig interessierte Aussteller wenden sich an Nadine Bergmeier, E-Mail: saatgutfestival-wertheim@web.de.