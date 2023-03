Wertheimer Nachwuchskünstler bei Landeswettbewerb erfolgreich

Wertheim. Sieben junge Künstlerinnen und Künstler traten an – und alle brachten Preise mit nach Hause. Das ist die erfreuliche Bilanz für die Musikschule Wertheim beim 60. Landeswettbewerb „Jugend musiziert“, der in Künzelsau stattgefunden hat. Höhepunkt war der erste Landespreis für das Horn-Trio, dem Julian Lasarenko, Johann Rechenberg und Maximilian Lasarenko angehören.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie es in der Mitteilung der Stadtverwaltung heißt, feierten die drei Bläser aus der Klasse von Michael Geiger ihren Erfolg bereits am ersten Tag des Landeswettbewerbs in der Altersgruppe 2 der Kategorie Blechbläser Ensemble, gleiche Instrumente. Die kritische Jury bewertete ihren Vortrag mit 23 Punkten und einem ersten Landespreis. Da in dieser Altersgruppe getreu den Richtlinien eine Weiterleitung zum Bundeswettbewerb nicht möglich ist, ist der Wettbewerb damit für Julian und Maximilian Lasarenko sowie Johann Rechenberg in diesem Jahr zu Ende.

Über einen zweiten Landespreis mit 20 Punkten darf sich das Violinen-Duo mit Magdalena Merklein und Theresa Giese freuen. Die von Sinn Yang unterrichteten Künstlerinnen traten in der Wertung Streicher Ensemble, gleiche Instrumente, in der Altersgruppe 3 an.

Einen dritten Landespreis mit 18 Punkten erspielte sich gleich bei ihrem ersten Landeswettbewerb Livia Sacco aus der Klasse von Fedra Blido in der Kategorie Klavier, solo, Altersgruppe 2.

Als letzte Teilnehmerin aus Wertheim ging schließlich Paula Klomp an den Start, die ebenfalls von Fedra Blido unterrichtet wird. In der Wertung Klavier solo, Altersgruppe 3, erspielte sie sich mit 20 Punkten einen zweiten Landespreis.

Alle Schülerinnen und Schüler aus Wertheim wurden zum Wettbewerb von Familienangehörigen begleitet und von ihren Instrumentallehrerinnen und -Lehrern vor Ort betreut.