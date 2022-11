Wertheimer Mobilitätszentrale eingeweiht

In der Mobilitätszentrale im Wertheimer Bahnhofsgebäude sind ab 1. Dezember Tickets für die Bahn, der Verkehrsverbünde VRN und VAB erhältlich. Außerdem gibt es Informationen zu Angeboten und Tarifen.

Außerdem können in der Einrichtung zwei E-Bikes und ein E-Auto ausgeliehen werde. Am einfachsten kann das Fahrzeug 24 Stunden am Tag über die App „MOQO“ reserviert, entliehen und am Standort Wertheim Poststraße zurückgegeben werden. Alternativ ist dies auch während der Öffnungszeiten bei der Mobilitätszentrale möglich.

Diese hat Montag bis Freitag von 8- bis 12.30 sowie von 13 bis 18 Uhr sowie samstags durchgehend von 8-12 Uhr geöffnet.

In Eigenregie plant die Firma Stemmer ergänzend den Verleih von E-Scootern über die Mobilitätszentrale. bdg