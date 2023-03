Wertheimer Lions spenden 5000 Euro für die Erdbebenopfer

Wertheim. Über 50 000 Tote und Zehntausende Verletzte forderte das Erdbeben in den frühen Morgenstunden des 6. Februar in der türkisch-syrischen Grenzregion. Viele haben ihr Zuhause verloren oder können nicht in ihre einsturzgefährdeten Häuser zurück. Insgesamt sind rund 26 Millionen Menschen vom Erdbeben betroffen. Der Lions Club Wertheim entschloss sich deshalb, der Lions Stiftung, die engen Kontakt zu den im Krisengebiet arbeitenden Hilfsorganisationen hat, zu helfen und spendete 5000 Euro für die Erdbebenhilfe in der Türkei und Syrien.

Wie die Wertheimer mitteilen, war der Lions-Partner I.S.A.R., ein Zusammenschluss spezialisierter Hilfsorganisationen und dem Verein Bund Rettungshunde, bereits 24 Stunden nach dem Beben zur Suche und Rettung von Erdbebenopfern in der Türkei. Zudem wurden Zelte zur medizinischen Versorgung, Notstromaggregate und Lichtmasten sowie Bergungswerkzeuge überlassen.

Die Stiftung Deutscher Lions arbeitet mit den beiden Partnerorganisationen „Help“ und „action medeor“ zusammen. Beide waren schon vor dem Beben in Syrien tätig und können deshalb auf etablierte Versorgungsstrukturen zurückgreifen. So konnten Mitarbeitende von help schnell die ersten Decken, Kinder- und Babynahrung sowie Hygieneartikel vor Ort beschaffen und an die Bedürftigen in den Provinzen Aleppo, Hama und Latakia verteilen. Das Medikamenten-Hilfswerk action medeor unterstützt mehrere Erstaufnahme-Krankenhäuser und mobile Kliniken. Weitere Arzneien und medizinische Ausrüstung sind auf dem Weg ins Krisengebiet.

In der Türkei versorgt action medeor die Überlebenden mit Unterkünften, Wasser und Hygieneartikeln, außerdem werden warme Mahlzeiten für die Menschen gekocht. Zusätzlich geht es um die Gesundheitsversorgung. Dazu stellt action medeor mobile Gesundheitsteams zusammen, die zu den Menschen fahren, um erste Untersuchungen und kleinere Behandlungen vorzunehmen.

Die Deutschen Lions arbeiten mit den türkischen Lions zusammen. In der stark betroffenen Provinz Antakya soll nun in enger Absprache mit den Behörden ein Containerdorf errichtet werden, 150 000 Euro konnten hierfür bereits überwiesen werden. Unterstützt wird außerdem ein Zentrum mit zehn Dialysemaschinen in Kahramanmaras. Erdal Polat, ein Lion aus dem Distrikt MN war bereits kurz nach der Katastrophe vor Ort und organisierte die ersten Zeltunterkünfte mit Schlafsäcken für 250 bis 300 Menschen in Mersin, Antakya, Samandag und Iskenderun.

Mit Hilfe der Deutschen Lions haben mindestens 100 Menschen in 18 Wohncontainern eine warme Unterkunft mit Küche. Bislang konnten den Notleidenden mehr als 600 000 Euro zur Verfügung gestellt werden, betonen die Verantwortlichen.

Die Lions sammeln weiter Spenden für die Erdbebenopfer. Die Daten für Einzahlungen bei der Volksbank Main-Tauber lauten: Spendenkonto „Freunde und Förderer des Lions Clubs Wertheim“, IBAN: DE62 6739 0000 0054 5400 00, BIC: GENODE61WTH, Verwendungszweck: Lions-Hilfe Türkei und Syrien.