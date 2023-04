Werke von Sandra Trösch im Atelier Schwab

Wertheim. Seit 2017 hat die Mainzer Künstlerin Sandra Trösch bei verschiedenen Besuchen in Wertheim künstlerisch gearbeitet. Sie hat gefilmt, fotografiert, gezeichnet, in verschiedenen Firmen und im Stadtarchiv recherchiert. Nun werden die Ergebnisse dieser künstlerischen Arbeit unter dem Titel „Ton in Ton spielend“ im Atelier Schwab präsentiert. Vernissage ist am Sonntag, 23. April, um 11.30 Uhr. Eine Reservierung ist bis 20. April erforderlich unter Telefon 0173/6719192 oder via E-Mail (atelier@johannes-schwab.com). Zu sehen sind die Werke bis zum 29. Juni jeweils samstags von 15 bis 17 Uhr, sonntags von 11 bis 13 und 15 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung. Bild: Atelier Schwab

