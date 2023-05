Warema eröffnet in Wertheim seine "Sun Academy"

Bettingen. Leuchtend rot schlägt das Herz der „Sun Academy“ des Sonnenschutzspezialisten Warema auf dem Bettinger Almosenberg. In einem hallenartigen, insgesamt 1300 Quadratmeter großen Gebäude, ist der Trainingsbereich auf mehr als der Hälfte der Gesamtfläche nicht nur aufgrund der auffälligen Farbe deutlich als Zentrum des Geschehens auszumachen.

Hier wird der Sonnenschutzspezialist künftig seine Fachkunden im Umgang mit den Produkten des Unternehmens schulen. Erste Handwerker hatten die Akademie seit April bereits getestet. Bei der Eröffnung am Montag stellte das Warema-Team die neuen Räumlichkeiten nun rund 100 Kunden und Pressevertretern vor. Bis zum Ende der sogenannten Erlebniswoche sollen zirka 800 Kunden die „Sun Academy“ besichtigt haben.

Vorstandsvorsitzende Angelique Renkhoff-Mücke durchschneidet das rote Band zur „Sun Academy“. © Susanne Marinelli

Ziel des Konzepts ist maximale Flexibilität, erklärt Franziska Weick, eine der sieben Trainer und Trainerinnen rund um Akademieleiter Armin Fischer bei einem Rundgang. Neben den Präsenzschulungen zu 47 Themen in der „Sun Academy“ bietet Warema rund 60 Webinare an und stellt regelmäßig Videos – derzeit sind es 145 – in Deutsch, Englisch, Französisch und teilweise in Niederländisch bereit, die rund um die Uhr, sieben Tage die Woche fürWarema-Partner abrufbar sind.

Flexibel bespielen lassen sich auch die roten Häuser des Trainingszentrums: In vier Themenfelder gegliedert sind sämtliche Produkte des Unternehmens vom Raff-store über Insektenschutz und Rollläden bis zu Gelenkarm- und Kassetten-Markisen auf kleinem Raum verbaut. Auf Schienen an den Wänden der Häuser können die Produkte angebracht und die Montage in einer angenehmen Höhe geübt werden. Die Räumlichkeiten wurden offen gestaltet. So ist es für die Schulungsteilnehmer möglich, Blicke in parallel stattfindende Kurse zu werfen. Sollte doch einmal mehr Ruhe notwendig sein, stehen im hinteren Bereich der Halle Seminarräume zur Verfügung. Untereinander verbunden wurden die Häuser mit einem Steg, der aus der Höhe weitere Perspektiven auf die Produkte ermöglicht.

In der „Sun Lounge“, wo auch die Teilnehmer verschiedener Kurse zusammenkommen sollen, zogen Vorstandsvorsitzende Angelique Renkhoff-Mücke und Christian Steinberg, Vorstand Global Market, im Anschluss an die Führung Bilanz über das Geschäftsjahr 2022. Trotz aller Widrigkeiten hat das Unternehmen ein Umsatzplus von neun Prozent (750 Millionen Euro) erzielt. Dass die Lage für das Unternehmen im laufenden Jahr einfacher wird, erwartet Renkhoff-Mücke nicht. Im Gegenteil: „Die Bau- und Sonnenschutzbranche geht rauen Zeiten entgegen“, betonte sie.

Fakten zur „Sun Academy“ Investitionssumme „Sun Academy“ gesamt: zirka 2,3 Millionen Euro. Rund 1300 Quadratmeter umfasst die „Sun Academy“, 750 Quadratmeter entfallen auf Trainingsflächeund 550 Quadratmeter auf Empfang und Ausstellung. In einem modularen System sind im Trainingsbereich unterschiedliche Einbauszenarien mit Sonnenschutzprodukten angeordnet. Die für Schulungszwecke relevanten Produkte sind in modernen Lagersystemen ergonomisch leicht erreichbar verstaut. Angeboten werden Schulungen zu den Themen: Produkt, Steuerung, Montage, aber auch Lehrgänge wie Zertifizierung zum Warema-Fachmonteur oder zur Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten im Rollladen- und Sonnenschutztechniker-Handwerk. Künftig (Ziel 2025) sollen im Trainingszentrum pro Jahr bis zu 4000 Kunden in Präsenz und bis zu 10 000 online geschult werden. Umsatz Warema Renkhoff SE 2022 weltweit: 750 Millionen Euro (plus neun Prozent). Warema beschäftigt 5240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 761 in Wertheim. kab

Doch mit vorausschauendem Handeln und Vertrauen in die eigene Stärke, einem starken Team und den getroffenen Entscheidungen sei das Unternehmen bisher gut durch die Krisenzeit gekommen, die mit der Pandemie begann und sich 2022 durch den Ukraine-Krieg und die damit verbundene Energiekrise fortsetzte. Ins Jahr 2022 war Warema zunächst mit vollen Auftragsbüchern gestartet, im Laufe des Jahres habe man dann erste Auswirkungen gespürt. Das Thema Energie und vor allem die Abhängigkeit von Gas ging der Sonnenschutzspezialist prompt an. Einerseits wurden Alternativen erarbeitet, die die Abhängigkeit der Produktion von Gas minderten, andererseits unterwarf sich das Unternehmen einem strengen Spardiktat, durch welches der Energieverbrauch um bis zu 25 Prozent gesenkt wurde. Die dabei getroffenen Maßnahmen seien jedoch zum Teil nicht als dauerhafte Lösungen geeignet.

Das laufende Jahr stehe erneut unter negativen Vorzeichen, umso wichtiger sei es, die Balance zu finden zwischen Einsparungen und zukunftsfähigen Investitionen. „Wir beobachten daher die Marktlage sehr genau und haben bereits Potenzialfelder identifiziert, die wir gezielt angehen.“ So seien Themen wie die energetische Sanierung wichtige Punkte. Ebenso werde man bei Warema die Digitalisierung weiter vorantreiben und die Verbindung zum Fachhandel stärken. Das Paradebeispiel hierfür ist die neu eröffnete „Sun Academy“.