Walter Kempf löst Rudolf Weber an der Spitze ab

Sonderriet. Auch beim TSV Sonderriet konnte das Vereinsleben 2021 nur sehr eingeschränkt stattfinden. Das wurde beim Rückblick vom Vorsitzenden Rudolf Weber deutlich.

Auch Schriftführerin Sabine Fischer berichtete über das vergangene Jahr. Kassiererin Ulrike Kempf skizzierte anschließend die finanzielle Situation des Vereins.

Wie üblich schlossen sich die Berichte der Spartenleiteran und starteten mit dem Bericht von Heike Baumann über das Kinderturnen. Nach den Sommerferien 2021 fand dies nach der Coronapause wieder statt. Mit den Kindern wurden gemeinsam Bewegungsspiele unter Einsatz von Luftballons, Zeitungen und Kuscheltieren gemacht. Heike Baumann wurde als Übungsleiterin von Sabrina Dillinger und Carolin Friedrich unterstützt.

Am Frauenturnen nahmen bis zu 18 Frauen teil. Die Übungsstunden starteten nach der Corona-Pause im Juli. Helga Klein leitet diese Gruppe und trainiert mit den Frauen Ausdauer und Kraft an und mit verschiedenen Sportgeräten. Auch die Geselligkeit kommt in der Gruppe nicht zu kurz. So fand ein kleiner Jahresausflug im Herbst statt.

In der Aerobic-Abteilung trafen sich bis zu 13 Frauen zu ihren Übungsstunden. Die Übungsleiterinnen Ulrike Kempf, Brigitte Kempf und Sabine Fischer bieten unterschiedliche Trainingsvarianten an. Anfang des Jahres 2021 wurde das Wohnzimmer zur Sporthalle und es wurde „online“ trainiert, nach den Sommerferien konnten die Übungsstunden wieder in Präsenz abgehalten werden.

Herbert Dosch trug den Bericht der Jedermänner vor. Leider konnten 2021 nur neun Übungsstunden abgehalten werden, weil auch diese Sparte erst nach den Sommerferien wieder in Präsenz durchstarten konnte.

Über die Sparte Seniorenfußball berichtete Alexander Baumann. Die Spielsaison 2021/22 fand erfreulicherweise ohne größere Unterbrechungen statt. Dadurch war ein sportlich fairer Wettkampf bis zum letzten Spieltag möglich.

Den Bericht über den Jugendfußball trug Josef Häfner vor. In den Jugendmannschaften des SV Nassig und der JSG Nassig/Wildbach Maintal sind zwölf Jugendliche aus Sonderriet aktiv. Als Trainer ist Michael Blank für den TSV Sonderriet im Einsatz.

Die Abteilung Tischtennis, unter Leitung von Trainer Andreas Häge, hatte ihren Trainingsbetrieb 2021 leider komplett einstellen müssen. Im September startete diese Sparte neu. Mittlerweile nehmen Kinder und Erwachsene gleichermaßen am Training teil.

Die Wahlergebnisse

Nach den Berichten und der Entlastung des Vorstands standen die Neuwahlen an. Aus den Reihen der Mitglieder wurde Walter Kempf, der bereits vor 15 Jahren das Amt inne hatte, vorgeschlagen. Ferner wurde Sonja Flicker als Vorschlag zur Erweiterung des Vorstandsteams genannt.

Die von Wahlvorstand Martin Kempf geleiteten Wahlen brachten folgende einstimmige Ergebnisse:

Vorsitzender ist Walter Kempf, seine Stellvertreter sind Josef Häfner und Sonja Flicker. Schriftführerin ist Sabine Fischer und Kassiererin ist Ulrike Kempf.

Als Beisitzer wurden Heike Baumann, Maren Lorenz, Elvira Kempf, Erich Kempf, Markus Kempf, Andreas Häge und Katja Dillinger gewählt.

Im Amt des Spielausschusses wurde Alexander Baumann bestätigt,ebenso die Kassenprüfer Werner Kraft und Jutta Perske. Der Wahlvorstand mit Martin Kempf, Rüdiger Kraft und Dagmar Häfner wurden gleichfalls wiedergewählt.

Für ihre langjährige Mitgliedschaft im TSV wurden mehrere Mitglieder geehrt.

Ehrungen

Für zehn Jahre: Pia Fischer, Carla Flicker,Sina Klein, Sabine Werner, und Tamica Werner. Für 20 Jahre: Alicia Kempf, Niklas Flicker,Christine Hildenbrand und Leonie Weimer.

Für 25 Jahre: Katja Dillinger,Jeremias Perske, Joshua Perske und Elisabeth Seubert. Für 40 Jahre: Gerhard Beck und Jochen Dillinger. 50 Jahre dabei sind Marliese Eckert und Lieselotte Merk.

Weitere Angebote

Von Josef Häfner wurde anschließend über die Umfrage „Sport für‘s Ort“ berichtet. Nach der Analyse der Umfrageergebnisse werde im November 2022 ein Yoga-Kurs angeboten, weitere Sportangebote für Mitglieder und Nichtmitglieder werden im Jahr 2023 folgen.

In seinem Grußwort richtete Ortsvorsteher Udo Kempf seinen Dank an Rudolf Weber, der 2019 das Amt des Vorsitzenden übernommen hatte. Gleichzeitig freute sich Kempf, dass sich Walter Kempf erneut dazu bereit erklärte habe, dieses Amt anzunehmen.

Zum Abschluss verabschiedete Josef Häfner den scheidenden Vorsitzenden Rudolf Weber. Er dankte ihm für sein Engagement und für die angenehme und konstruktive Zusammenarbeit. Die langjährige Übungsleiterin des Kinderturnens Heike Baumann wurde ebenso verabschiedet. Fast zehn Jahre leitete sie diese Gruppe. Wie Ulrike Kempf betonte, werden die Kinder sie sicher vermissen.