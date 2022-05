Wertheim. Nach über zwei Jahren darf der Kleinkunstverein Convenartis seine Räumlichkeiten in der Mühlenstraße 23 wieder für die Öffentlichkeit öffnen. Zum Auftakt gastiert am Samstag. 21. Mai, ab 20 Uhr der Klavierkabarettist Klaus Kohler mit seinem Programm „Der beflügelte Mann – Vorgespielte Höhepunkte“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wechsel von soft auf hart

Der Klavierkabarettist Klaus Kohler ist nicht nur ein begnadeter Pianist und Schauspieler, er ist auch der größte, heimliche Frauenheld, den die Welt je gesehen hat: Er ist der beflügelte Mann. Kaum hat Kohler sich von seinen amourösen Fehlschlägen erholt, wechselt der „beflügelte Mann“ von soft auf hart und zeigt allen, was wirklich in ihm steckt: Klavierfußball!

Klaus Kohler gastiert im Convenartis-Keller. © Kohler

Kohler spielt, singt, rappt, dirigiert und parodiert, was die Tasten hergeben. In seinem mitreißendem Klavierkabarett geht es um Höchstleistungen: sportlich, musikalisch und erotisch. Doch der übermächtigen „Damenmannschaft“ gegenüber muss Kohler im Strafraum der Gefühle gestehen: „I’m a lover, not a Fighter!“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ob die Angebetete nun „Vera“ oder „Jaqueline“ heißt, ob sich der Protagonist „Im Himmel“ oder ernüchtert wieder auf Erden wähnt – das Publikum erwartet ein kabarettistisches Feuerwerk mit allen Facetten, die gutes Musiktheater ausmachen – versprechen die Veranstalter vom Kunstverein Convenartis.