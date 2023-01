TV Sachsenhausen ehrt treue Mitglieder

Sachsenhausen. Zur Jahreshauptversammlung trafen sich nun die Mitglieder des Turnvereins Sachsenhausen. Dabei bilden Ehrungen und die Übergabe der Sportabzeichen Höhepunkte der Veranstaltung.

Nach der Eröffnung durch die Vorsitzenden Andrea Weimer und Michael Schaber blickte Schriftführerin Yvonne Weimer auf verschiedene Veranstaltungen des Vereins zurück. Nach dem Kassenbericht von Jessica Ries wurde der Vorstand auf Antrag der Kassenprüfer einstimmig entlastet.

Die Übungsleiter gaben einen Einblick in ihre Abteilungen und informierten über die Trainingszeiten und Gruppengröße. Erfreulich wurde zur Kenntnis genommen, dass trotz Pandemie und geänderter Trainingszeiten aufgrund der Energiekrise nur ein ganz geringer Teilnehmerschwund zu verzeichnen war. Besonders die Sportgruppe für Kinder ab sieben Jahren wächst zusehends, so dass eine Teilung der Gruppe ab der fünften Klasse angestrebt wird. Dazu werden weitere Übungsleiter gesucht.

Andrea Weimer wurde als eine der beiden gleichberechtigten Vorsitzenden im Amt bestätigt. Das galt auch für Jugendvertreterin Jasmin Zacherl, Beisitzer Andreas Kempf und die Vergnügungsausschuss-Mitglieder Katrin Heid und Sabrina Lotz. Neu im Vergnügungsausschuss ist Svenja Beck.

Andrea Weimer gab einen Ausblick auf die geplanten Veranstaltungen. Die Faschingsabteilung „Höhböck“ feiert ihr 11-jähriges Bestehen bei einem Bunten Abend. Zum 100. Geburtstag des Turnvereins wird es mehrere Veranstaltungen im Sommer und Herbst geben. Mit der DRK-Ortsgruppe ist wieder eine Weihnachtsmarktfahrt geplant.

Michael Schaber informierte über die Baumaßnahmen am Gerätehaus des Sportplatzes. Die Leitungen für die Grundversorgung wurden gelegt und alle Arbeiten sind im Zeitplan. Zur Sportplatzpflege wird ein Gartenbauunternehmen mit dem Rückschnitt beauftragt.

Abschließend würdigte Ortsvorsteher Udo Beck den ei Vorstand für die geleistete Arbeit im Verein. Besonders bedankte er sich für die Umplanung der Übungsstunden, so dass die Turnhalle zur Energieeinsparung an nur noch zwei Abenden in der Woche beheizt wird.

Folgende Mitglieder wurden für ihre Treue zum TV Sachsenhausen geehrt:

25 Jahre: Mario Beck, Sören Beck, Sabine Dorant, Eva Jaskulski, Christopher Jirka, Marcel Kempf und Gerhard Martin.

30 Jahre: Richard Krank und Rosalinde Krank.

40 Jahre: Wendelin Behl, Achim Fischer und Artur Heilemann.

50 Jahre: Kurt Weimer.

60 Jahre: Ilse Heid und Gisela Nichelmann.

70 Jahre: Werner Gerberich und Else Mattern.

Mit Grußworten vom Badischen Sportbund überreichte Georg Lampert zusammen mit Übungsleiter Christian Heid die Sportabzeichen an 21 Mitglieder: in Bronze an Nils Bohnenkämper, Max Englert, Sophia Garcia, Tim Heid, Lea Herbert, Pia Herbert, Elisa Seitz und Lena Zacherl, in Silber an Karsten Englert, Luis Englert, Christian Heid, Katrin Heid, Noah Heid, Emil Lotz, Amelie Roth, Anna Weimer und Emma Weimer sowie in Gold an Daniela Englert, Klaus Hergenhan, Luca Rohde und Steffen Weimer. tv