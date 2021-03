Wertheim. Die öffentliche Toilettenanlage in der Rathausgasse wurde in den vergangenen Monaten grundlegend saniert. Ab Montag, 15. März, ist die Anlage wieder zugänglich. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Das öffentliche WC am Grafschaftsmuseum hat schon einige Jahrzehnte „auf dem Buckel“. In der Vergangenheit blieb es bei notwendigen Reparaturen. Im November vergangenen Jahres nahm die Stadt die grundlegenden Sanierungsarbeiten in Angriff. „Sie haben länger gedauert als geplant“, räumt Benedikt Kleiser, Sachbearbeiter im Referat Hochbau, ein. Ursache war unter anderem die Corona-Pandemie. So war die Zahl der Arbeiter, die gleichzeitig auf der Baustelle sein durften, streng begrenzt. Dazu kamen dann noch Lieferschwierigkeiten.

Jetzt ist die Maßnahme abgeschlossen. Die Stadt hat rund 43 500 Euro aufgewendet.

Es wurden Fliesen und Trennwände erneuert, Toilettensitze, Urinale, Waschbecken und Spiegel, ausgetauscht. Malerarbeiten schlossen die Sanierung ab. Ab Montag steht die öffentliche Toilettenanlage wieder zur Verfügung. stv