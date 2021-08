Techno-Legende Sven Väth kommt auf die Wertheimer Burg

Wertheim. Nach zweijähriger Pause findet am Sonntag, 29. August, auf der Burg wieder die Techno-Veranstaltung „exit:Ruine“ statt. Wie der Veranstalter mitteilt wird der legendäre DJ Sven Väth als Hauptakteur vor Ort sein. Väth war in seiner Laufbahn weltweit als DJ unterwegs, legte bei den populärsten Festivals von New York bis Tokio auf. Mehrmals wurde er zum besten deutschen DJ gewählt. Seine Karriere begann in den Frankfurter Clubs „Dorian Gray“ und „Vogue“. Später gründete er mit zwei Mitstreitern das Projekt „ OFF“. Mit „Electrica Salsa“ landete man einen Hit. Sven Väth wurde zum Popstar. Neben Väth werden auf der Burg Maurizio Schmitz und „Karotte“ Platten auflegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der 3G-Regeln (geimpft, getestet, genesen) statt. Ein entsprechender Nachweis ist Voraussetzung, um am Event teilnehmen zu können. Auf dem Gelände werden ausreichend Hygienespender bereitstehen.

Die Einlassschleusen werden deutlich erweitert, damit jeder Gast zügig auf 3G kontrolliert werden kann, teilt der Veranstalter mit. Das Maintestzentrum am Spitzen Turm hat am Sonntag von 9 bis 20 Uhr durchgehend geöffnet, damit sich die Besucher am Vor- oder Veranstaltungstag unkompliziert testen lassen können. Tickets gibt es unter www.exit.ticket.io.