Swing und Jazz auf der Wertheimer Burg

Wertheim. Big-Band-Jazz war in der Swing-Ära des vergangenen Jahrhunderts die zeitgenössische Popmusik. Unter dem Titel „Best of Swing“ bringt die „Frankfurt Jazz Big Band“ die mitreißende Musik der 1930er, 40er und 50er Jahre am Samstag, 6. Mai, um 19 Uhr auf die Bühne der Wertheimer Burg. Das Konzert moderiert kompetent und unterhaltsam Werner Lohr, selbst als Jazzmusiker tätig und bekannt von seiner Arbeit als Moderator beim Hessischen Rundfunk.

Wie es in der Ankündigung der Stadtverwaltung heißt, wurde die „Frankfurt Jazz Big Band“ 1986 gegründet. Kritiker feierten sie als „professionell bis auf die Knochen und von enthusiastischer Spielfreude angetrieben“. In ihrem Swing-Programm spielen nicht nur die allseits bekannten Namen wie Duke Ellington, Benny Goodman, Glenn Miller und Count Basie eine Rolle, sondern auch die Musik der Orchester etwa von Jimmie Lunceford oder Benny Carter.

Der Leiter der Band, Wilson de Oliveira, hat einige der traditionsreichen Stücke neu „aufbereitet“ und sorgt dabei für solistische Höhepunkte. So gibt es im bekannten Stück „Air Mail Special“ aus dem Programm der „Benny Goodman Band“ ein musikalisches „Battle“ zwischen Oliveira und Tenorsaxofonist Thomas Bachmann. Auch der Posaunensatz der Band wird gefeatured, und zwar in der Komposition „I’m Getting Sentimantal Over You“ von George Bassmann.

Bei schlechter Witterung wird das Konzert nach Angaben der Verantwortlichen in die Wertheimer Aula Alte Steige verlegt. Karten gibt es im Vorverkauf in den Kundenforen der Fränkischen Nachrichten sowie im Internet unter www.burgwertheim.de.