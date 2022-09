Sperrung der L2310 in Wertheim

Wertheim. Am Montag, 12. September, beginnen die Sanierungsarbeiten an der L 2310 zwischen Wertheim (Abzweig Vaitsgasse) und Eichel (Ortsende). Die Straße wird dazu halbseitig gesperrt und der Verkehr über eine Ampel geregelt. Die Arbeiten erfolgen in mehreren Abschnitten. Die Straße weist Spurrinnen und Risse auf, die beseitigt werden müssen. Im gleichen Zug werden Gehwegabschnitte saniert und Haltestellen in Eichel barrierefrei umgebaut. Außerdem sollen zusätzliche Querungshilfen für Fußgänger eingerichtet werden. Wie das Regierungspräsidium mitteilt, sollen die Arbeiten am 5. November beendet sein.

