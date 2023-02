Spannendes Programm wartet auf die Besucher der FN-Ausbildungsmesse

Die FN-Ausbildungsmesse (hier ein Bild einer früheren Messe) geht in der Main-Tauber-Halle in Wertheim am 18. März mit einem vielversprechenden Programm in eine neue Runde. Schüler sowie deren Eltern haben die Chance, sich über verschiedene Bereiche bezüglich der Berufswahl zu informieren.

© Christian Bach