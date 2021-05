Gefahrstoffbrand - Polizeibeamte und aufmerksame Passantin gerieten selbst in Gefahr und mussten ins Krankenhaus / Lkw und Fahrer in Österreich überprüft Salzsäure auf Parkplatz in Bettingen ausgetreten

Der Austritt von Salzsäure auf dem Parkplatz des Autohofs in Bettingen sorgte in der Nacht auf Freitag für einen gefährlichen Einsatz. Zwei Polizeibeamte und eine Passantin mussten ins Krankenhaus.