Polizei stellt Taschendiebe

Marktheidenfeld. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Freitag, gegen 10 Uhr, in einem Verbrauchermarkt in der Georg-Mayr-Straße einen Mann, wie dieser einem Marktheidenfelder Rentner den Geldbeutel aus seiner Gesäßtasche stahl, so die Polizei.

Daraufhin sprach er den Täter lautstark an, was diesen dazu veranlasste, die eben erlangte Geldbörse wegzuwerfen und zu flüchten. Das Opfer selbst hatte den Diebstahl gar nicht wahrgenommen.

Ein Mittäter konnte durch die Polizei noch auf dem Parkplatz des Markts angetroffen werden, der Haupttäter wurde durch die Freundin des couragierten Zeugen zufällig am Busbahnhof wiederentdeckt, wo auch dieser von einer Streife festgenommen wurde.

Die beiden Beschuldigten mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Zahlung einer Sicherheitsleistung im vierstelligen Eurobereich wieder entlassen.