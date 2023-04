Politischer Islam ist Thema beim Wertheimer Rotary Club

Bronnbach. Unter dem Motto „Zukunft gestalten – Rotary im Gespräch“ können Bürgerinnen und Bürger am Dienstag, 20. Juni, um 19.30 Uhr im Kloster Bronnbach zusammen mit Professor Dr. Susanne Schröter über das Thema „Politischer Islam. Stresstest für Deutschland“ diskutieren.

Susanne Schröter (Bild) ist Professorin am Institut für Ethnologie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, Vorstandsmitglied des Deutschen Orient-Instituts und Senatsmitglied der Deutschen Nationalstiftung. Sie ist im wissenschaftlichen Beirat der Bundeszentrale für politische Bildung sowie im Österreichischen Fonds zur Dokumentation von religiös motiviertem politischem Extremismus. Zudem ist sie Mitglied der Hessischen Integrationskonferenz, des Dialog Forums Islam Hessen, des Hessischen Präventionsnetzwerks gegen Salafismus und der Polytechnischen Gesellschaft. Im November 2014 gründete sie das Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam und ist seitdem Direktorin der Einrichtung. Schröters Publikation „Politischer Islam. Stresstest für Deutschland“ ist 2019 erschienen.

Wie es in der Ankündigung der Veranstalter weiter heißt, verbinde die Mehrheit der Deutschen den Islam weniger mit ethischen Prinzipien und einer tiefen Spiritualität als vor allem mit dem Terror im Namen eines unbarmherzigen Gottes, der Unterdrückung von Frauen und Minderheiten sowie einer Ablehnung westlicher Werte. Für diese Assoziationen gebe es Gründe, die aus dem Erstarken des politischen Islam resultierten, der durch machtbewusstes und strategisch geschicktes Agieren seiner Funktionäre großen gesellschaftlichen Einfluss ausübe und zunehmend die staatliche Islampolitik sowie den öffentlichen Dialog dominiere. Vielen fehle jedoch das Wissen über die Ursprünge und die Ausprägungen des politischen Islam, der eine Sonderform des Islam darstelle und nicht als charakteristisch für die Weltreligion gesehen werden dürfe, die viele Facetten besitze.

Um Konfliktsituationen richtig einschätzen und angemessen zu argumentieren und handeln zu können, müsse man zwischen dem politischen Islam und seinen anderen Spielarten unterscheiden lernen und in Dialog treten. Bild: Veranstalter