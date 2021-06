Peter Rückert leitet Hauptstaatsarchiv

Urphar/Stuttgart. Der aus Urphar stammende Peter Rückert ist neuer Leiter des Hauptstaatsarchivs Stuttgart. Rückert trat am Montag die Nachfolge von Nicole Bickhoff an, die das Archiv 15 Jahre lang geführt hatte und nun in den Ruhestand geht. Landesarchiv-Präsident Gerald Maier sagte laut Pressemitteilung anlässlich des Führungswechsels, Rückert sei „ein herausragender Kenner der Landesgeschichte und der Bestände des Hauptstaatsarchivs. Neben einem breiten Fachwissen bringt er umfangreiche Erfahrungen in der Vermittlung von Geschichte aus den Schätzen der Archive mit.“

AdUnit urban-intext1

Als Kurator habe er zahlreiche, zum Teil internationale Ausstellungsprojekte geleitet, zuletzt die dreisprachig angelegte Ausstellung „Die Tochter des Papstes“ über Margarethe von Savoyen.

Der 57-Jährige studierte nach dem Abitur am Dietrich Bonhoeffer Gymnasium in Würzburg Geschichte, Germanistik und Volkskunde an der Universität Würzburg und promovierte 1989 mit einer Arbeit zur Siedlungsgeschichte Mainfrankens im Mittelalter. Von 1991 bis 1993 absolvierte er das Referendariat für den Höheren Archivdienst beim Land Baden-Württemberg und der Archivschule Marburg.

Seit 1993 ist Peter Rückert im staatlichen Archivdienst tätig, zunächst im Generallandesarchiv Karlsruhe. Von dort wechselte er 1997 als Referatsleiter an das Hauptstaatsarchiv Stuttgart, wo er seitdem für die älteren Archivbestände und die Bestandserhaltung zuständig war.

AdUnit urban-intext2

Rückert ist zudem Honorarprofessor an der Universität Tübingen. In seiner Heimatstadt Wertheim hielt er in der Vergangenheit immer wieder historische Vorträge, zuletzt im November 2019 über den Turm der Stiftskirche. wei