Ortsdurchfahrt Eichel wird halbseitig gesperrt

Eichel. Die Sanierung der L 2310 geht nach der Winterpause in der Ortsdurchfahrt Eichel weiter. Hier werden die Geh- und Radwege erneuert und die Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Dafür muss die Ortsdurchfahrt ab Montag, 6. März, halbseitig gesperrt werden.

Wie die Stadt weiter mitteilt, sind die Bauarbeiten in drei Abschnitte gegliedert und dauern bis Anfang April. In den Osterferien soll dann unter Vollsperrung als letzte Etappe der Einbau der neuen Fahrbahndecke folgen. Der erste Bauabschnitt erstreckt sich von der Einmündung Am Eicheler Eck bis kurz nach der Einmündung Kirchgasse. In diesem Bereich muss die Fahrbahn ab Montag voraussichtlich bis 15. März halbseitig und der mainseitig gelegene gemeinsame Rad- und Gehweg voll gesperrt werden. Der Verkehr wird durch eine Ampel geregelt.

Die bisherige Fußgängerbedarfsampelanlage am Eicheler Höhenweg ist während der Arbeiten außer Betrieb. Damit Fußgänger die L 2310 sicher überqueren können, wird zwischen den Einmündungen Kirchgasse und Brunnengasse eine provisorische Fußgängerampel eingerichtet.

Die Einmündung Kirchgasse muss während der Bauarbeiten gesperrt werden. Eine Zu- und Abfahrt in den Ort ist jederzeit über die Straße Am Eicheler Eck möglich. Die Ausfahrt vom Eicheler Höhenweg auf die Würzburger Straße ist baustellenbedingt gesperrt, eine Einfahrt aus beiden Richtungen der Würzburger Straße jedoch weiterhin möglich.

Die Haltestellen „Eichel, Würzburger Straße“ können während der Bauarbeiten nicht angefahren werden. Die Ersatzhaltestellen werden in Fahrtrichtung Urphar am Ortsende gegenüber vom Friedhof und in Fahrtrichtung Wertheim nach der Abzweigung Brunnengasse angeordnet.

Der Stadtbus 976 wird entgegen der regulären Fahrtrichtung von der Würzburger Straße über den Eicheler Höhenweg - Venantius-Arnold-Straße - Am Bildacker zur Würzburger Straße umgeleitet, da die Ausfahrt vom Eicheler Höhenweg in die Würzburger Straße gesperrt ist.

Die Haltestellenstandorte „Eicheler Höhenweg“ sowie Hofgarten „St. Lioba-Kirche“ und „Am Bildacker“ werden dabei auf die gegenüberliegende Straßenseite verlegt. Die Arbeiten werden ab Mitte März in zwei weiteren Bauabschnitten bis zum Beginn der Osterferien fortgesetzt. Der abschließende Einbau der neuen Fahrbahndecke ist für die Osterferien geplant.

Dafür muss die Ortsdurchfahrt dann voll gesperrt werden. Eine Zufahrt in den mainseitig gelegenen Ortsteil wird während der Vollsperrung aus Fahrtrichtung Wertheim über die Straße Am Eicheler Eck jederzeit möglich sein. pm