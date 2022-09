Neuen Boule-Platz in Bestenheid eingeweiht

Mit Boule oder Boule-Spiel werden verschiedene Kugelspielarten bezeichnet. Die französische Bezeichnung „la boule“ bedeutet übersetzt Kugel oder Ball.

Die heute populärsten Spielarten sind Pétanque, aber auch Boccia. Allen ist gemein, dass es sich um einen Präzisionssport handelt. Weltweit gibt es rund 600 000 Lizenz-Spieler in 94 nationalen Pétanque-Verbänden.

Bereist im fünften Jahrhundert vor Christus ist eine Empfehlung griechischer Ärzte für das Spiel mit Steinkugeln nachweisbar.

Im Römischen Reich wurde Boccia gespielt. Ab dem Mittelalter ist Boule in Frankreich vor allem durch dessen Verbote nachweisbar.

Beim Boule spielen zwei Mannschaften gegeneinander, die aus zwei oder drei Spielerinnen oder Spielern bestehen.

Ziel ist es, die eigenen Kugeln möglichst nah an die Zielkugel cochonnet (zu deutsch „Schweinchen“) heranzukommen.

Punkte erhält das Team, dessen Boule am nächsten am „Schweinchen“ liegt. Es erhält so viele Punkte, wie seine Kugeln am nächsten am „Schweinchen“ liegen. 13 Punkte ergeben ein Set.

In Deutschland gibt es rund 20 000 aktive Spielerinnen und Spieler.

Die Bundesliga führt aktuell der PC Burggarten Horb vor Düsseldorf sur place. Das Finale mit den Runden 11 bis 15 findet am kommenden Wochenende statt. Danach steht der Deutsche Meister 2022 fest.

Im Main-Tauber-Kreis ist der Boule-Club Külsheim als einziger Verein registriert. kg