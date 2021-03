Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Umweltschutz - Zweitklässler aus Nassig sammeln seit zwei Jahren regelmäßig Unrat in der Natur / „Aktion Saubere Landschaft“ trotz Pandemie in Bettingen Nassiger Kinder sagen Vermüllung den Kampf an

Achtlos in die Natur geworfene Verpackungen, Plastikflaschen am Wegrand und Tüten im Gebüsch: Müll ist in vielen Orten ein Problem. Ehrenamtliche haben dem Unrat den Kampf angesagt.