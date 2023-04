Wertheim. Am Rande der Packhofstraße nahe der Einfahrt zur Parkgarage Altstadt begannen am Dienstag Bauarbeiten, um eine Informationstafel einige Meter zu verschieben und so mehr Platz für Fußgänger und Fahrradfahrer zu schaffen. Die Arbeiten werden von der Firma Wolff & Müller ausgeführt und sind voraussichtlich am Freitag bis auf die Deckschicht beendet.

„Bei den Restarbeiten handelt es sich um Maßnahmen des Landes zur Sanierung der L 2310, die hauptsächlich in Eichel, jedoch auch in Wertheim durchgeführt werden“, erklärte Angela Steffan auf Anfrage der Fränkischen Nachrichten. „Auch in Zukunft wird es immer wieder solche kleineren Baustellen als Restarbeit geben“, so Angela Steffan.

Zudem waren Bauarbeiter an anderer Stelle fleißig. Auf dem Grünstreifen zwischen der Glaspyramide und der Packhofstraße erledigte das Unternehmen Konrad Bau Reparaturarbeiten an Erdkabeln. Diese Bauarbeiten sind mittlerweile erledigt.