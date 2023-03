Machbarkeitsstudie für digitale Verkehrslenkung beschlossen

Wertheim. Die Stadt Wertheim wird für rund 18.600 Euro eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, um Lösungen für die Verkehrssituation rund um den Bahnübergang an der Tauberbrücke zu finden. Die beschloss der Gemeinderat am Montagabend einstimmig.

Die langen Wartezeiten, die bei geschlossener Bahnschranke Autofahrer auf eine Geduldsprobe stellen, waren schon öfter Gegenstand von Diskussionen. Jetzt soll ein Verkehrsingenieurbüro prüfen, ob es Möglichkeiten für eine digitale Verkehrslenkung gibt. Die SPD-Fraktion hatte diese angeregt. Laut Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez besteht die Herausforderung darin, das digitale Signal der Bahnanlage an die Ampel Tauberbrücke/Lindenstraße weiterzugeben.