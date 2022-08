Lieder mit Wärme und Sprachpointen

Triefenstein. Nach dem großen Erfolg des ersten Spontan-Konzerts mit Jürgen Werth im Sommer 2020 haben die Christusträger den Liedermacher aus Wetzlar erneut für ein Konzert im großen Innenhof des Klosters Triefenstein gewonnen. Das Konzert am Samstag, 3. September, um 19.30 Uhr wird der Schriftsteller, Liedermacher, Wortmaler und „Erzählsänger“ Werth unter der Überschrift „Auf zu neuen Ufern“ gestalten. Die Brüder und Mitarbeiter der Christusträger freuen sich auf viele Besucher.

Geschichten und Gefühle

Der Liedermacher und „Wortwerker“ Jürgen Werth formuliert knapp und treffend, bringt unverbrauchte Bilder und überraschende Sprachpointen. Seine Lieder sind persönlich gehalten und voll menschlicher Wärme. Zuhörerinnen und Zuhörer entdecken in ihnen oft eigene Geschichten, Gedanken und Gefühle. Manches Lied aus Werths Feder ist zum Ohrwurm geworden. Etwa das legendäre „Du bist du“ oder „Wie ein Fest nach langer Trauer“, das mittlerweile sogar in manches Kirchengesangbuch Eingang fand.

In seinem Berufsleben war der gelernte Journalist Jürgen Werth zuletzt Vorstandsvorsitzender von ERF Medien in Wetzlar. Drei Jahre lang sprach er in der ARD das „Wort zum Sonntag“.

Der Eintritt zum Konzert in Triefenstein ist frei. Der Künstler und die Christusträger bitten am Ausgang um eine Spende für die Ukrainehilfe der Christusträger. Zurzeit haben 18 Gäste aus der Ukraine im Kloster Zuflucht gefunden. Zusätzlich unterstützen die Christusträger notleidende Menschen in der Ukraine durch Hilfsgütertransporte und gezielte Spenden an Hilfsorganisationen vor Ort.