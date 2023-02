L 2310 erhält zwischen Mondfeld und Grünenwört neuen Belag

Wertheim. Schon seit vielen Jahren beklagen die Mondfelder und Grünenwörter den Zustand der Straße zwischen beiden Ortschaften. Nachdem das Teilstück der Landesstraße 2310 im Erhaltungsmanagement Landesstraßen 2022 bis 2025 erneut nicht aufgeführt wurde, obwohl in der Zustandserfassung und -bewertung die Erhaltungsbedürftigkeit der Fahrbahn bescheinigt wurde, war das Unverständnis groß. Nun kam vom Regierungspräsidium (RP) Stuttgart die Nachricht, dass der Belag des Teilstücks 2024 erneuert werden soll.

Wie es in der Mitteilung der Stadtverwaltung weiter heißt, stand bei Vor-Ort-Terminen von Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez in Grünenwört und Mondfeld 2022 das Problem im Mittelpunkt. Bereits damals hatte der OB die Überlegung in den Raum geworfen, dass es „womöglich eine Initiative und Bewegung aus der Bürgerschaft heraus braucht, um die Entscheidungsträger in Stuttgart in Bewegung zu bringen“. Die Initiative zur Unterschriftensammlung ging dann von Mondfeld aus: Ortsvorsteher Eberhard Roth rief sie im Dezember 2022 ins Leben (wir berichteten ausführlich).

Deutlich über 2200 Unterschriften sind seitdem gesammelt worden, um der Forderung nach einer schnellen Sanierung der L 2310 zwischen Mondfeld und Grünenwört Nachdruck zu verleihen. Am Freitagnachmittag sollten diese von OB Herrera Torrez, Freudenbergs Bürgermeister Roger Henning und Mondfelds Ortsvorsteher Roth in Stuttgart an den Amtschef des Landesverkehrsministeriums, Ministerialdirektor Berthold Frieß, übergeben werden. Krankheitsbedingt wurde das Treffen vonseiten des Ministeriums am Freitagmorgen kurzfristig abgesagt.

Obwohl ursprünglich nicht vorgesehen, hat das zuständige Baureferat im RP Stuttgart jetzt eine einfache Belagserneuerung von der Staustufe Faulbach in Richtung Wertheim auf einer Länge von 8,6 Kilometern für 2024 eingeplant. Diese kurz zuvor schriftlich übermittelte Information bestätigte Ministerialdirektor Frieß in einer Videokonferenz, die alternativ zum Präsenztermin in Stuttgart am Freitagnachmittag stattfand, und sagte: „Ich freue mich, dass an der L 2310 im Jahr 2024 auf 8,6 Kilometern der Belag erneuert werden wird. Dies ist ein wichtiger Beitrag für die Verkehrssicherheit und durch den Einsatz innovativer Recyclingbaustoffe auch besonders ressourcenschonend.“

Der Wertheimer OB stellte erfreut fest: „Die Zusage für eine nachhaltige Belagsanierung ist eine gute Nachricht aus Stuttgart. Dazu haben die in den vergangenen Wochen gesammelten Unterschriften und die damit erzeugte Aufmerksamkeit ganz wesentlich beigetragen. Eine solche Maßnahme auf diesem Wege auf die Umsetzungsliste zu bringen, das muss man erstmal schaffen!“

Bürgermeister Henning erklärte, es sei „ein Bohren dicker Bretter. Daher ist das Engagement aus der Bürgerschaft genau das, was wir brauchen“. Auch die Stadt Freudenberg habe die Sammlung der Unterschriften „gerne unterstützt“, wie er betonte. Schließlich handele es sich bei der L 2310 um eine elementare Verkehrsverbindung im ländlichen Raum und eine bedeutende Ausweichstrecke für den überörtlichen Verkehr.

Ortsvorsteher Roth, der die Unterschriftensammlung maßgeblich initiiert und vorangetrieben hatte, teilte mit, dass er die Zusage des Verkehrsministeriums mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehe: „Die Verkehrssituation für Pkw-Fahrer wird sich durch die Belagsanierung erheblich verbessern. Das ist ein Erfolg. Andererseits wird die Fahrbahnbreite für den Schwerlastverkehr und Busverkehr weiterhin beengt bleiben.“

Im Gespräch mit dem Ministerialdirektor machten die Vertreter aus dem nördlichen Main-Tauber-Kreis daher deutlich, dass es bei der Landesstraße 2310 auf den Gemarkungen von Freudenberg und Wertheim auch künftig noch Handlungsbedarfe gibt. Man wünsche sich deshalb einen Vor-Ort-Termin mit dem Verkehrsministerium, bei dem man auch das Landratsamt mit einbinden möchte, um die Problemstellen persönlich zu erörtern. Ministerialdirektor Frieß sicherte diesen im Laufe des ersten Halbjahres 2023 zu.