Kleinsthaus entsteht in Reicholzheim

Reicholzheim. In Reicholzheim in der Straße Am Felder wird gerade eifrig gebaut. Auf einem der Grundstücke entsteht eines der in Mode gekommenen Tiny-Houses. Tiny-Houses sind sogenannte Kleinsthäuser, deren Grundfläche nicht größer als 37 Quadratmeter ist.

„Für uns ist es als Zweitwohnsitz gedacht, weil meine Familie hier wohnt“, sagt Architektin Carolin Bischof-Morady. Gebaut wird auf dem Grundstück der Eltern. Grundfläche sind 28 Quadratmeter und Wohnfläche 23 Quadratmeter. In Fall von Bischofs ist es kein Fertigbausatz, sondern die Arbeit von Einzelgewerken, die alle aus der unmittelbaren Region kommen. Voraussichtlich bis Ende kommender Woche soll das Häuschen fertig sein, inklusive Außendämmung. Dann haben Bischofs einen guten fünfstelligen Betrag zahlen müssen. Ende des Jahres wollen Bischofs übrigens eine Nacht im Tiny-House verlosen.

Für großes Interesse sorgte auch das Bauvorhaben eines Kleinsthauses in Bettingen. Hier steht der Einzug der Besitzer kurz bevor.