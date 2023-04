In Reicholzheim: Kinder feierten ihre Erstkommunion

Reicholzheim. Am so genannten Weißen Sonntag feierten in vielen katholischen Gemeinden in der Region Mädchen und Jungen ihre Erstkommunion. So auch bei einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Georg in Reicholzheim, über den wir stellvertretend für alle Kommunionfeiern in diesen Wochen berichten.

Die Kirche war bereits gut gefüllt, als Zelebrant Pater Jarek und die Kinder zusammen mit den Ministranten in die Kirche einzogen. Dabei sangen die Erstkommunikanten „wenn großer Sturm ist, Jesus sitzt mit dir im Boot“.

Die Kinder bekannten sich zu ihrem Glauben und nehmen das Angebot der Kommunion an. Der Refrain der Lesung lautete: „Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, ganz egal, ob du dein Lebenslied in moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du.“ Und später heißt es: „Vergiss es nie: Dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt und solche Augen hast alleine du.“

Tauferneuerung

Im Evangelium nach Markus war die Rede von Wind und Angst und von der Frage, „habt ihr noch keinen Glauben?“

In der Tauferneuerung hieß es: „Fest soll mein Taufbund immer steh’n, zum Herrn will ich gehören.“, bei der Gabenprozession „siehe, wir kommen, kommen mit Jauchzen, unsere Gaben zu bringen“ und zur Gabenbereitung „Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht, und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt. Dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unsrer Welt.“

Sanctus und die Wandlung, die Kommunion der Kinder und dann der Gemeinde waren eingebettet in das „Vater unser“, das Friedensgebet und den Friedensgruß.

Nach einem Danklied, begleitet von Regina Oetzel an der Orgel, dem Schlussgebet und dem Segen folgte als Schlusslied „Großer Gott, wir loben dich“. hpw