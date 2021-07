Moderne Räumlichkeiten, kompetentes Personal, dazu die Aussicht auf eine 1:1-Betreuung unter der Geburt – so habe ich den Kreißsaal der Rotkreuzklinik Wertheim bei der Recherche für einen Artikel Ende 2018 kennengelernt. Mich persönlich hat das Angebot so überzeugt, dass ich einer guten Bekannten zur Geburt in der Klinik geraten habe.

Ob ich das in der aktuellen Situation erneut tun

...