Hommage an Phil Collins

Wertheim. Eine Hommage an den britischen Superstar Phil Collins und dessen Kultband Genesis bringt die Tribute-Band True Collins am Samstag, 23. Juli, auf der Wertheimer Burg auf die Bühne. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist bei freier Platzwahl bereits um 18 Uhr.

Dass eine solch faszinierende Karriere wie die von Phil Collins musikalisch nachgezeichnet gehört, liegt auf der Hand. Diese Aufgabe erfüllt seit mehr als zehn Jahren die Phil-Collins- und Genesis-Tribute-Band „True Collins“. Die Formation begeistert das Publikum mit ihrer Liebe zum Detail immer wieder aufs Neue. Da stimmt jeder einzelne Sound, jede einzelne Nuance des Gesangs, das Bühnenbild mit dem typischen Phil-Collins-Drumset, die ausgefeilten Licht-Effekte, kurzum die gesamte über zweistündige Show. Selbstverständlich sollen die großen Hits aus der Collins-Schmiede an diesem Abend zu hören sein: „Another day in paradise“, „One More Night“, „Sussudio“ und „In the air tonight“ sowie die absoluten Genesis-Klassiker „Mama“, „No son of mine“, „Invisible touch“, „Land of confusion“ und viele mehr.