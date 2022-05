Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Großereignis - Amelie Prinzessin zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg heiratet am Samstag Benedikt Schmid von Schmidsfelden Hochzeit: Adel traut sich in und nach Wertheim

In der Main-Tauber-Stadt trifft sich mal wieder der Adel. Amelie, Tochter des Kreuzwertheimer Fürstenhauses, heiratet am Samstag in der Stiftskirche.