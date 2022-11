„Herausforderung als Innovator prägen“

Wertheim. Für das mittelstandstaugliche Konzept in der Bereitstellung wissenschaftlich basierter Personas ist das Wertheimer Persona Institut von Stefan Rippler zusammen mit 20 anderen Unternehmen im Rahmen des größten Publikumspreises der deutschen Wirtschaft zum „Innovator des Jahres 2022“ ausgezeichnet worden.

Bei dem Festakt mit 300 geladenen Vertretern der deutschen Wirtschaft, Politik, Medien und Wissenschaft wurden im Berlin Capital Club Preise für unternehmerische Standfestigkeit, Resilienz und Innovationskraft verliehen.

„Hidden Champions“

„Alle Nominierten zum ‚Innovator des Jahres 2022’ sind Akteure und Hidden Champions der deutschen Wirtschaft, die die Herausforderungen des wirtschaftlichen Handelns und Wandels nicht nur meistern, sondern als Innovatoren prägen“ so Vorsitzender des Nominierungskomitees Michael Oelmann.

Mit Professor Dr. Dr. Hermann Simon stand eine Koryphäe der Unternehmensberatung auf der Bühne. Er zeigte sich beeindruckt von der Vielfalt der ausgezeichneten Innovatoren, machte zeitgleich aber auch auf die fehlende Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im internationalen Vergleich aufmerksam: „Wir haben kein einziges Unternehmen, was in der Massendigitalisierung weltweit eine Rolle spielt. Wir haben kein Google, kein Facebook, etc.“

Investor Frank Thelen rief anwesende Gäste dazu auf, ihr Kapital in Startups zu stecken, denn: „Innovation ist der Schlüssel für die Menschheit, im Einklang mit dieser Welt leben zu können“.

Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München, nahm den Ehrenpreis entgegen und bannte das Publikum in seiner Dankesrede mit einer Zeitreise zu seinem persönlichen Empfinden nach dem Ende seiner aktiven Karriere und seinem Durst nach neuen Aufgaben. „Ich möchte was Neues machen. Ein Schiff bleibt nicht im Hafen, weil es sicher ist. Für mich war es wichtig, endlich die Dinge umzusetzen, von denen ich als Sportler geträumt hatte: Unternehmerisch tätig werden und auch die eigene Stiftung aufbauen. Die Fähigkeit zu Innovation ist ganz entscheidend für unser Schicksal und vor allem in diesen Zeiten“, betonte Oliver Kahn bei der Preisverleihung.