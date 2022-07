Harter Sound und Feuershow

Wertheim. „Stahlzeit“ leben und atmen im Takt des musikalischen Brachial-Herzschlags. Durch die Adern der Musiker fließt der unstillbare Drang, auf der Bühne neue Dimensionen zu kreieren, die mit den Grenzen des Vorstellbaren kokettieren. Auf der Wertheimer Burg will die Band dieses Vorhaben am Freitag, 15. Juli, ab 20 Uhr in die Tat umsetzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie es in der Ankündigung der Stadtverwaltung heißt, hat „Rammstein“ mit hartem Sound, rauer Attitüde und aufwändig inszenierten Feuershows ein weltweit einzigartiges Genre geschaffen. Mit den laufenden Stadion-Shows hat die Band schon jetzt alle Rekorde gebrochen und ist aktueller denn je.

Nun darf durchaus die Frage gestellt werden, ob ein so gigantisches Konzept auch jenseits der Stadien umsetzbar ist, ohne dabei wie ein Abklatsch auf kleiner Flamme zu verkommen?

Mehr zum Thema Konzerte unter freiem Himmel Verschiedene Spielarten des Rock Mehr erfahren Top Ten Halbjahrescharts: Rammsteins «Zeit» ganz vorne Mehr erfahren Metal-Festival Vorfreude auf das Wacken Open Air Mehr erfahren

Die Antwort der Verantwortlichen ist: „Stahlzeit kann das.“ Seit fast 15 Jahren kreiert die Band mit enormen Aufwand Shows der Superlative und wird zurecht als die Nummer eins unter den „Rammstein“-Tribute-Shows gehandelt.

Wie die Verantwortlichen erklärt haben, behalten Tickets, die für das eigentlich schon in 2021 vorgesehene Konzert gekauft wurden, ihre Gültigkeit.