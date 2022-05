Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Veranstaltung: Großer Dorf-Flohmarkt an diesem Samstag bis in die Abendstunden mit rund 80 Ständen Ganz Dietenhan wird zur Trödel-Meile

Von A wie Antiquitäten bis Z wie Zuggurte wird es an diesem Samstag, 21. Mai, auf dem Flohmarkt in Dietenhan so ziemlich alles geben, was einen typischen Trödelmarkt ausmacht – denn das gesamte Dorf wird zum Flohmarktgelände.