Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Freizeitangebot für den Sommer - Badespaß kann starten / Saisonkartenverkauf an diesem Freitag, 13. Mai / Eintrittspreise bleiben unverändert Freibad in Bestenheid öffnet am Samstag

Die Temperatur steigt in diesen Tagen deutlich und so mancher Wertheimer kann die Öffnung des Freibades kaum erwarten. An diesem Samstag, 14. Mai, ist es soweit. Dann liegen bereits arbeitsreiche Tage hinter dem Team um Thomas Beier und Ingo Ortel.