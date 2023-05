Festliche Bach-Trompeten-Gala

Bronnbach. Zu einer schönen Tradition ist es geworden, Pfingsten in Bronnbach mit festlichen Trompeten- und Orgelklängen zu feiern. In diesem Jahr wird wieder das renommierte Trompetenensemble Stuttgart gemeinsam mit dem preisgekrönten Organisten Tobias Horn zu Gast sein. Welcher Konzertbesucher hat das noch nicht erlebt? Andächtige Stille, dann erhebt sie sich, diese göttliche Musik, inmitten der Harmonie von Trompete, Orgel und Kirchenraum.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Klosterkirche Bronnbach gilt als eine der bedeutendsten süddeutschen Ordenskirchen: Über 60 Jahre lang dauerte ihr Bau, bis dann vor 800 Jahren, am 28. April 1222 ihr Altar geweiht werden konnte. Dieser ist allerdings nicht mehr erhalten, denn im Dreißigjährigen Krieg wurden die bis dahin bestehenden Altäre allesamt zerstört. Im Laufe der Jahrhunderte wurde der Kircheninnenraum mehrmals umgestaltet. In einzigartiger Weise verbinden sich in der idyllisch im Taubertal gelegenen, ehemaligen Zisterzienserabtei romanische Architektur und strahlender Klang der historischen Schlimbach-Orgel zu einer vollendeten Konzertatmosphäre.

Seit über 30 Jahren finden in der Klosterkirche neben Gottesdiensten regelmäßig Konzerte mit renommierten Solisten und Ensembles statt, die weit über Bronnbach hinaus als musikalische Ereignisse gelten.

Die Mitglieder des Trompetenensembles Stuttgart konzertieren seit ihrem Studium an den Musikhochschulen Stuttgart, Köln und Würzburg gemeinsam. Sie sind bis ins kleinste Detail aufeinander eingespielt. Wenn die vier exzellenten Musiker bei einer festlichen Bach-Trompeten-Gala aufwarten, dann weiß das Publikum, dass Großes erwartet werden darf.

In renommierten Konzertreihen und Festivals – unter anderem Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd, Münsterkonzerte Ulm, Konstanz, Schwarzach, Zwiefalten, Domkonzerte Rottenburg, St. Blasien, Bronnbacher Klassik, Schramberger Orgelkonzerte, Abteimusik im Donautal/Erzabtei Beuron, Augia-Konzerte Insel Reichenau, Ottilianer Konzerte/Erzabtei St. Ottilien, Festival D’Art Sacré Antibes, Heures Musicales D’Ebersmunster – wurden sie für Konzerte sowie für Trompetenpartien in Kantaten und Oratorien von J. S. Bach, C. Ph. E. Bach, Händel, Purcell, Homilius und Telemann verpflichtet. Im vergangenen Jahr gestalteten sie den Eröffnungsgottesdienst des 52. deutschen Katholikentags in Stuttgart mit.

Tobias Horn studierte Evangelische Kirchenmusik und Orgel in der Solistenklasse an der Musikhochschule Stuttgart, Orgel bei Ludger Lohmann, Cembalo bei Jon Laukvik, Dirigieren bei Dieter Kurz und Helmut Wolf. Weitere Orgel-Studien führten ihn zu Jean Boyer nach Lille und Lyon und Ben van Oosten nach Den Haag. Seit 2000 ist er Bezirkskantor der Evangelischen Landeskirche im Kirchenbezirk Besigheim, 2002 bis 2017 Dirigent der Kantorei der Karlshöhe Ludwigsburg.

Er ist Gewinner mehrerer internationaler Orgelwettbewerbe („L´ Europe et L´ Orgue“ Maastricht/Liège/Aachen 2000, erster Preis und Bach-Preis der internationalen Pressejury unter Vorsitz der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), Concours International Suisse de l´ Orgue 2000).