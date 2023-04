Ehepaar im Outlet festgenommen

Bettingen. Ein Ehepaar wurde am Samstagnachmittag in Bettingen vorläufig festgenommen, nachdem es Waren im hohen vierstelligen Wert aus einem Outlet-Center gestohlen hatte.

Nach Angaben der Polizei meldete der Sicherheitsdienst gegen 14.15 Uhr einen verdächtigen Mann mit einer präparierten Diebestasche, der an einem Fahrzeug gestellt werden konnte. Seine Ehefrau kam hinzu.

Als die eingetroffenen Beamten die beiden sowie das Auto durchsuchten, wurden Kleidung und Drogerieartikel sowie ein Seitenschneider gefunden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hat das Ehepaar mehrere Stores betreten, die Diebstahlsicherungen entfernt, die Ware entwendet und sie zum Fahrzeug gebracht.

Nach Erhebung einer Sicherheitsleistung wurde das Ehepaar auf freien Fuß gesetzt. Die 58-Jährige und ihr 53 Jahre alter Mann müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

