Drei Mal Dritte

Bei den Badischen Meisterschaften der Leichtathleten in Walldorf ging Hailey-Jean Hörner vom ETSV Lauda in drei Disziplinen an den Start. Gleich in der ersten Disziplin, den 100 Meter Hürden, lief sie mit einer Zeit von 15,07 Sekunden auf den dritten Platz. Bei dem folgenden Weitsprung hatten alle Teilnehmerinnen mit dem stark drehenden Wind zu kämpfen. Hier erreichte Hailey-Jean mit einer Weite von 4,93 Meter auch den dritten Platz.

Der Drei-Sprung war für sie an diesem Tag die letzte Disziplin. Hier musste sie verletzt den Wettkampf abbrechen. Dennoch erreichte sie mit ihrem besten gültigen Sprung auch den dritten Platz. Drei tolle Platzierungen, insbesondere da ab diesem Jahr zwei Jahrgänge zusammen um die Platzierungen kämpfen und Hailey-Jean dem jüngeren Jahrgang angehört.