Ein Jäger sitzt auf einem Hochsitz. Zu seinen Aufgaben zählt neben der Hege auch das Gleichgewicht in der Tierwelt zu wahren, um größeren Schaden von der Natur abzuwenden. Laut einer Statistik des Deutschen Jagdverbands waren im Jagdjahr 2019/2020 über 397 000 Personen in Deutschland in Besitz eines Jagdscheins.

