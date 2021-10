Er ist Autor vieler Bildbände, seine Fotos werden in zahlreichen Büchern, Magazinen und Fernsehbeiträgen im In- und Ausland veröffentlicht. Der aus Wertheim stammende Fotograf Peter Frischmuth hat in seiner Berufslaufbahn viel erlebt.

Wertheim. Aktuell zeigt das Schlösschen Hofgarten eine Ausstellung von Fotografien des gebürtigen Wertheimers und freien Fotografen Peter Frischmuth. Im

...