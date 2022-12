Brennholz aus Kommunalwald teurer

Wertheim. Der Preis für Brennholz aus den Kommunalwäldern, der vom Landratsamt Main-Tauber festgelegt wird, ist in diesem Herbst von 59 auf 85 Euro pro Festmeter. Dies teilte Marieke Plate, Leiterin des Forstamtes Main-Tauber, bei der Sitzung des zuständigen Ausschusses des Wertheimer Eigenbetriebs Wald am Montagabend mit. Der Preis wurde von der Holzverkaufsstelle des Landratsamtes Main-Tauber festgelegt und gilt für das „Standardsortiment“, das Privatleute von Poltern an Wegesrändern verarbeiten können.

