Barrierefreier Ausbau von vier Bushaltestellen in Wertheim

Wertheim. Vier Bushaltestellen entlang der Landesstraße 2310 im Bereich der Großen Kreisstadt Wertheim werden barrierefrei ausgebaut. Während diesre Zeit sind Ersatzhaltestellen eingerichtet. Die Baumaßnahmen starten am Montag, 27. Februar, an der Haltestelle „Maintalstraße Ost“ (Grünenwört). Ab Mittwoch, 1. März, ist die Bushaltestelle „Höhenweg“ (Bestenheider Landstraße) gesperrt. Die Arbeiten an der Haltestelle „Maintalstraße West“ (Grünenwört) beginnen am Montag, 6. März. Auch die Bushaltestelle „Abzweig Boxtal“ (Rosenmühle) wird bis zum 31. März barrierefrei umgebaut. Das genaue Zeitfenster steht noch nicht fest.

