Außengastronomie bis 23 Uhr ermöglichen?

Wertheim. Die Außengastronomie in der Wertheimer Innenstadt schließt um 22 Uhr, was Thomas Wettengel (Bürgerliste) bei der Sitzung des Gemeinderats am Montag bemängelte. Dies sei einer „Stadt der Weltmarktführer“ nicht würdig. Andernorts, beispielsweise in Heilbronn, könne man bis 24 Uhr gastronomische Angebote an der frischen Luft genießen. Wettengel forderte, den Betrieb von Biergärten und ähnlichem wenigstens bis 23 Uhr zu ermöglichen. Der Gemeinderat beauftragte schließlich die Verwaltung, die Voraussetzungen dafür zu prüfen.

Ingo Ortel (SPD) gab zu Bedenken, dass man dabei die „Strukturen der Altstadt beachten“ müsse. „Es könnte Probleme mit den Innenstadtbewohnern geben“, sagte er. Boris Kellner vom Stadtteilbeirat Innenstadt mahnte zur Vorsicht. Die Außengastronomie sei zwar „rar gesät“, aber weil es schon etliche Feste gebe, würde eine Verlängerung der Öffnungszeiten „für viel Unmut sorgen“. OB Herrera Torrez räumte ein, dass das Thema „Brisanz“ berge, aber „prüfenswert“ sei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1